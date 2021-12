Com objetivo de manter aberto o Teatro Vila Velha, que é um dos mais antigos de Salvador, uma campanha de arrecadação foi criada para superar as dificuldades financeiras do espaço cultural. A ação foi intitulada como "Cole com o Vila", e recebe apoio dos atores baianos Wagner Moura e Lázaro Ramos, que já passaram pelo palco do Vila durante a carreira.

"O Teatro Vila Velha é um espaço fundamental para a cultura na Bahia. É um teatro que forma plateias, artistas, técnicos, enfim. É um dos cenários mais importantes da arte e da cultura na Bahia", avalia Wagner Moura.

"Lá no Vila Velha, pude residir com o bando de teatro do Olodum e aprender tudo que sei hoje sobre teatro. Lá foi onde encontrei os primeiros livros sobre arte para ler", relembrou Lázaro Ramos.

Quem quiser ajudar, pode acessa o Kickante, site de contribuição coletiva, e fazer doações de R$ 30 a R$ 10 mil, que são recompensadas com de ingressos para espetáculos, dentre outras contrapartidas.

O teatro informa que o valor levantado nesta campanha, que tem como primeira meta R$ 150 mil, será usado para quitar dívidas administrativas e pendências tributárias da instituição.

O valor arrecadado, até o começo da tade desta quinta-feira, 9, era de R$ 29 mil através da da plataforma online.

Da Redação Atores apoiam campanha de doações para Teatro Vila Velha

Histórico

O Teatro Vila Velha fica localizado no Passeio Público, na Avenida Sete de Setembro, em Salvador. A criação do espaço foi ideia de um grupo de estudantes de teatro da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no ano de 1962.

Berço para o tropicalismo, o local já foi palco para grandes nomes da música como: Caetano Veloso, Maria Bethânia e Tom Zé no início da carreira. Foi de lá também que surgiu o primeiro grupo de teatro da cidade, o "Teatro dos Novos".

De acordo com o diretor artístico do Vila Velha, Márcio Meireles, atualemente, o principal projeto da instituição é um programa de formação para atores. O espaço também apoia o Viva Dança.

Show beneficente

Para dar mais peso a essa campanha, a banda BaianaSystem será a anfitriã do show "Revilavolta", que recebe artista locais na próxima quarta-feira, 15, no palco do teatro.

Dentre as atrações estão Ronei Jorge, Nancy Viegas, Livia Nery, Vandal, Junix e Ivan Sacerdote. Toda a verba adquirida com a venda de ingressos será revertida para a campanha "Cole com o Vila, velho".

O nome do show é uma referência ao projeto que aconteceu em 1996, momento em que o Teatro Vila Velha era reconstruído, sem que fosse interrompida a sua programação.

O "Revilavolta" acontecia entre os escombros, reunindo numa mesma noite cerca de dez bandas, além de videomakers, bailarinos, performers e artistas plásticos.

Entre os grupos, nomes expressivos da cena alternativa dos anos 90, como Mundamundistas, Jardim de Infância, Jonga e os Alegres, Márcio Mello e Banda Crac!, da qual faziam parte Nancy Viegas e Roberto Barreto, guitarrista do BaianaSystem.

O show está marcado para começar às 20h e tem ingressos a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Ao comprar o ingresso para o "Revilavolta", o público contribui automaticamente para a campanha "Cole com o Vila, velho".

