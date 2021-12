Ator Walmor Chagas morre aos 82 anos em São Paulo

O ator Walmor Chagas, de 82 anos, foi encontrado morto na residência onde mora, em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 18. O corpo do artista foi achado caído na cozinha por um funcionário. Ainda não há informações sobre as causas da morte. A polícia disse acreditar que pode ter sido suicídio.

Um dos caseiros da chácara do ator disse que ouviu um tiro antes do corpo ser encontrado. Walmor teria sido atingido na região da cabeça. Ainda não há informações se o ator estaria sozinho dentro de casa no momento em que morreu. A residência do ator fica localizada em um bairro da zona rural. Unidades do Corpo de Bombeiros e da polícia já foram acionadas.

Walmor, que tinha mais de 60 anos de carreira, nasceu no Rio Grande do Sul, em agosto de 1930, era considerado um dos maiores atores do teatro nacional, além de ter atuado em filmes e novelas.

Na TV, o ator interpretou personagens em Os Maias, Salsa e Merengue e A Favorita (da TV Globo), trabalho mais recente. Ele também participou de obras importantes como Avenida Paulista, O Pagador de Promessas e Mad Maria, e já atuou como apresentador de televisão, nos anos de 1976 e 1982.

Walmor era viúvo da atriz Cacilda Becker, que morreu em 1969, com quem teve uma filha, de nome Maria Clara Becker Chagas.

