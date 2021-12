Ator The Rock presenteia seu dublê há 17 anos com carro: 'Um irmão'

O ator Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, chamou atenção ao presentear o dublê que o acompanha nas filmagens desde o começo de sua carreira como ator, Tanoai Reed, com um carro.

"[Foram] 17 anos dando seu sangue e suor, é uma pequena amostra da minha consideração [...] Ao longo da minha carreira, meu dublê (e primo) Tanoai Reed quebrou múltiplos ossos, machucou tendões, torceu ligamentos e foi um f*** conquistando vários prêmios de Dublê do Ano", disse The Rock.

Para entregar o presente, ele simulou que estariam gravando um momento sobre os bastidores de gravações, com Dwayne relatando sobre quando o conheceu. Deixou um carro estacionado à frente da 'surpresa', e, após a câmera ser ligada, tirou-o de lá, deixando o presente de Tanoai à vista.

"Quando eu o vi, estava tipo, 'oh meu Deus, parece meu gêmeo!'. A verdade é que ele tem sido um parceiro incrível, um irmão pra mim. É uma honra, e gostaria de dizer, do fundo do meu coração, que eu te amo, te agradeço e... aproveite seu carro."

Ao receber o carro, Tanoai, que se recuperou de uma lesão recentemente, deu um forte abraço em Dwayne e ficou visivelmente emocionado.

The Rock também aproveitou para estender simbolicamente a homenagem a outros profissionais da área: "Tanoai não representa somente nossa família e minha carreira, com seus implacáveis comprometimento e paixão. Ele também representa toda a comunidade de dublês de Hollywood, que é a verdadeira espinha dorsal de nosso negócio."

