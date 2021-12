Ator Rocco Pitanga passa mal durante apresentação de espetáculo

O ator Rocco Pitanga passou mal durante apresentação do espetáculo Embarque Imediato nesta quinta-feira, 13, em Salvador.

De acordo com a produção da peça, o ator passa bem. O artista teve uma estafa por conta do longo tempo de voo do Rio de Janeiro para Salvador.

As apresentações dos dias 14, 15 e 16 de junho estão mantidas e transcorrerão normalmente. Os espectadores da noite da quinta podem trocar os ingressos para as próximas sessões.

