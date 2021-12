Ator morre 4 dias depois de começar a gravar Game of Thrones

O ator irlandês J. J. Murphy morreu na última sexta-feira, 11, quatro dias depois de começar a grava a quinta temporada de Game of Thrones - e a primeira em que ele participaria. As informações são do site The Watchers On The Wall.

Murphy, que tinha 86 anos, iria interpretar Sor Denys Mallister, o integrante mais velho da Patrulha da Noite. Além de atuar, ele era professor e, entre os seus alunos, estão Liam Neeson e Ciáran Hinds (o Mance Rayder, de Game of Thrones).

