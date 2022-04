Ator Klebber Toledo tem nova pretendente; conheça quem é

A atriz amazonense Laís Said é a nova pretendente de Klebber Toledo. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal 'O Dia', os dois estão saindo juntos há mais de dois meses. A relação está tão íntima que a moça já dorme na casa do ator.

Laís ganhou destaque ao protagonizar o especial de fim de ano da Record "Onde Está Você?".

Recentemente, Klebber teve um affair com a atriz Daniele Suzuki, mas não deu em namoro. Ele se mantém solteiro desde o fim do seu relacionamento de 5 anos com Marina Ruy Barbosa.