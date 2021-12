Ator Jorge Cherques morre no Rio de Janeiro

O ator Jorge Cherques morreu na tarde desta sexta-feira, 11, aos 82 anos, segundo informou o Hospital Copa DOr, no Rio de Janeiro. Ele estava internado no CTI da unidade e morreu de falência múltipla dos órgãos.

O corpo do será velado neste domingo, 13, na Associação Religiosa Israelita Chevra Kadisha, na Rua Barão de Iguatemi, na Praça da Bandeira, na Zona Norte do Rio. O enterro será realizado ao meio-dia, no Cemitério Israelita de Vilar dos Teles, na Baixada Fluminense.



O ator começou sua carreira artística em 1943 no teatro, com a peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Atuou ainda em diversas novelas, como "Véu de noiva", em 1969; "Gabriela", em 1975; "Vamp", 1991; e "Por amor", em 1997, além de "Pecado Capital", em 1999.



Jorge também trabalhou no cinema. Os filmes nos quais atuou foram "A compadecida" (1969), "Robin Hood, o trapalhão da floresta" (1974), "Simbad, o marujo trapalhão" (1976), "Os três mosqueteiros trapalhões" (1980), "Memórias do cárcere" (1984), "O trapalhão e a luz azul" (1999) e "A terceira morte de Joaquim Bolivar" (2000), dentre outros.

