Ator John Herbert morre aos 81 anos em São Paulo

O ator John Herbert morreu na quarta-feira, 27, em São Paulo. Aos 81 anos, Herbert estava internado no hospital HCor desde o dia 5 de janeiro, sofrendo de enfisema pulmonar. O velório acontece no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo. As informações são da Folha de S. Paulo.



Herbert era casado com Claudia Librach, com quem tinha dois filhos. O ator também foi casado, por mais de duas décadas, com a atriz Eva Wilma, com quem protagonizou a série "Alô Doçura".

