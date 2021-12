Ator Guilherme Karam morre vítima de doença rara

O ator Guilherme Karam, de 58 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, 7, vítima de uma síndrome de Machado-Joseph, doença rara degenrativa , que enfrentava há cerca de dois anos. Guilherme estava internado no Hospital Naval Marcíclio Dias, que fica na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Seu último trabalho na televisão foi na novela "America", em 2005. Mas ficou conhecido pelo público muito antes, em novelas como: "Meu Bem, Meu Mal" ; "Tudo ou Nada" e filmes como "Super Xuxa contra o Baixo Astral".

Karan estava afastado das telinhas desde 2005, quando atuou na novela "America". De acordo com o site Extra, além de Guilherme, outros três irmãos também tiveram a doença, que segundo o pai do ator foi herdada da mãe.

"Ele herdou da mãe. Perdi um filho com a mesma doença. Guilherme fica na cadeira de rodas o tempo todo. Tem horas que ele está lúcido e tem horas que não", disse seu pai, Alfredo.

O pai já tem 90 anos. Os outros três irmãos do ator já apresentaram a doença - dois morreram e uma irmã também está doente.

Doença

A doença de Machado-Joseph é uma síndrome em forma de ataxia, que causa disfunção neurológica prejudicando o controle motor hereditário. Por conta disso, o defeito genético leva à degeneração de regiões do sistema nervoso, como o cerebelo, a medula espinhal, o tronco encefálico e os nervos periféricos. Por ser uma doença rara, atinge até duas pessoas a cada 100 mil habitantes. Entre as 36 ataxias dominantes já conhecidas, no entanto, a Machado-Joseph é a mais comum.

Para descobrir a doença, o médico realiza uma conversa com o paciente para saber se houve algum caso na família. O tratamento é feito apenas para amenizar os danos, já que ainda não há cura.

