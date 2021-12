Ator Gerard Parkes, de "Fraggle Rock", morre aos 90 anos

Gerard Parkes, o ator irlandês-canadense conhecido por seus papéis no programa de TV "Fraggle Rock", sobre personagens de Muppets, e no policial "Santos Justiceiros", morreu em Toronto, informou seu agente nesta terça-feira (21), aos 90 anos.

Doente há vários anos, o ator morreu em uma casa de repouso em Toronto no domingo de causas naturais, disse o agente, Gerry Jordan. Parkes, que nasceu em Dublin e imigrou para o Canadá em 1956, começou sua carreira no teatro e mais tarde atuou na televisão e no cinema, tanto na Grã-Bretanha quanto na América do Norte.

O ator, que passou meio século na TV canadense, era familiar ao público norte-americano como o inventor Doc do programa "Fraggle Rock", de Jim Henson, exibido nos anos 1980, sobre uma sociedade subterrânea de personagens dos Muppets. Ele era o único humano na atração.

Em "Santos Justiceiros", de 1999, Parkes interpretou um dono de bar com síndrome de Tourette, e reprisou o papel na sequência de 2009.

No Canadá, Parkes fez participações frequentes no drama televisivo "The Beachcombers", assim como em seriados infantis e em "The Littlest Hobo".

Em 1968, ele recebeu um prêmio de melhor ator do Canadian Film Award pelo suspense "Isabel".

Parkes deixa sua companheira de longa data, Sheelagh Norman.

