Ator Fábio Lago lança banda e toca em bares do Rio

Nos passos do ator Wagner Moura, vocalista da banda Sua Mãe, o ator Fábio Lago, 40 anos, montou o grupo Peba. No bar Espaço JTB, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, o ator se apresenta às quintas-feiras, sem horário definido, com o cachê simbólico de R$ 10. Ele toca durante 1h30 e adapta canções como "Você não Serve para Mim", de Roberto Carlos, e "Andanças", de Beth Carvalho.









