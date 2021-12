Ator e diretor Richard Attenborough morre em Londres

Morreu neste domingo, 24, em Londres, aos 90 anos, o ator e diretor inglês Richard Attenborough, que ganhou o Oscar por seu papel em "O Parque dos Dinossauros" (Jurassic Park, 1993) e pela direção do épico "Ghandi". Ele estava internado numa casa de repouso e vivia em cadeira de rodas desde que sofreu um AVC, em 2008.

Depois de vender sua coleção de arte, Attenborough e sua mulher foram morar nessa casa para idosos, em Londres. Patrono de diversas organizações assistenciais, como a United World Colleges, que promovia o intercâmbio educacional, ele fundou um centro de aprendizado criativo em memória de sua filha Jane Holland, que morreu no tsnunami que assolou a Tailândia há dez anos.

Nascido em Cambridge, em 29 de agosto de 1923, ele era o filho mais velho de Frederik Attenbourough, ex-reitor da University College de Leicester. O ator e cineasta começou sua carreira aos 19 anos, ao interpretar um marinheiro desertor no filme In Which We Serve, mas a fama chegou com Brighton Rock (1947), baseado no livro de Graham Greene, em que fez o papel de um jovem bandido psicopata.

Após servir na Força Aérea inglesa durante a 2ª Guerra, ele se dedicaria ao cinema nos 30 anos seguintes, em filmes como "I'm All Right Jack" (1959), e no teatro, sendo sua atuação mais popular na peça "A Ratoeira", de Agatha Christie( que fez aos 18 anos).

Sua estreia em Hollywood aconteceu com "Fugindo do Inferno" (The Great Escape, 1963), sendo premiado com dois Globos de Ouro, em 1967 e 1968, respectivamente por "O Canhoneiro do Yang-Tsé" (The Sand Peebles) e "O Fabuloso Doutor Doolittle". Em 1979, ele anunciou que iria abandonar a carreira de ator, mas reapareceu nas telas em 1993 como o excêntrico empresário John Hammond de "O Parque dos Dinossauros", de Steven Spielberg.

Como diretor, ele estreou com "Oh! Que Delícia de Guerra" (Oh! What a Lovely War, 1969), que tinha um elenco extradordinário - Dirk Bogarde, John Gielgud, Laurence Olivier, Michael e Vanessa Redgrave e Maggie Smith, entre outros.

O filme ganhou alguns prêmios (Bafta, Globo de Ouro), mas a consagração de Attenborough como cineasta viria apenas em 1982, quando conquistou o Oscar de melhor diretor e melhor filme por "Gandhi", baseado na vida do líder indiano. Ele não repetiria o êxito nos anos seguintes. Em 1992 ele dirigiu "Chaplin", sobre a vida do comediante, que teve como intérprete Robert Downey Jr. e, no ano seguinte, Shadowlands, com Anthony Hopkins, um dos seus atores preferidos.

O cineasta também filmou a versão cinematográfica do musical "A Chorus Line" (1985) com Michael Douglas, retomando o caminho da cinebiografia dois anos depois, quando filmou a vida de Biko, o ativista sul-africano contra o apartheid, em "Um Grito de Liberdade" (Cry Freedom, 1987).

Desde 1976 Richard Attenborough era Cavaleiro do Império Britânico. Nobre, como seu irmão naturalista David Atenborough, o ator e cineasta era lorde e foi amigo pessoal da princesa Diana. Dirigiu instituições importantes como a Royal Academy, onde estudou, e o clube de futebol Chelsea. Também colecionador de arte, seu acervo tinha obras de Picasso e artistas britânicos como L.S. Lowry e Graham Sutherland.

