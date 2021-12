Ator e diretor de teatro Fábio Pillar morre aos 50 anos

O ator e diretor de teatro Fábio Pillar morreu aos 50 anos na madrugada de quarta-feira, 14, no Hospital Doutor Badim, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em sua carreira, ele dirigiu os espetáculos “Eu Sou o Samba”, “Rádio Nacional” e “Teatro Musical Brasileiro”. Na televisão, Fábio trabalhou nas novelas "Baila comigo", "Bebê a

bordo", "Top model" e "Pátria minha", todas da Rede Globo.







O enterro do artista aconteceu às 14 horas, no cemitério São João Batista, localizado no bairro de Botafogo. A família não quis divulgar a causa da morte.











