Ator é demitido de série da Netflix após acusações de estupro

O ator Danny Masterson não faz mais parte do elenco da série The Ranch, produzida pela Netflix. O motivo, de acordo com o Huffington Post, seriam as acusações de estupros pelas quais o ator estaria sendo investigado pelo Departamento de Polícia de Los Angeles desde março. As acusações englobariam atos feitos desde o início dos anos 2000.

"Como resultado de discussões em andamento, a Netflix e os produtores tiraram Danny Masterson de The Ranch. Ontem foi o seu último dia no programa, e a produção continuará no começo de 2018 sem ele", disse comunicado enviado ao site por um representante da Netflix.

O ator ainda deve aparecer em alguns episódios que já foram previamente gravados da próxima temporada.

Por meio de seu advogado, Masterson emitiu uma nota se posicionando sobre a situação: "Estou extremamente desapontado com a decisão da Netflix de tirar meu personagem de The Ranch. Desde o primeiro dia, neguei as revoltantes alegações feitas contra mim. Eu nunca fui acusado de um crime, e muito menos condenado por um".

