Ator Dennis Farina morre aos 69 anos

Morreu ontem o ator norte-americano Dennis Farina, de 69 anos, em Scottsdale, Arizona, segundo informou seu agente Lori De Waal. "Ele teve um coágulo sanguíneo no pulmão", disse De Waal.

Ex-policial de Chicago que se tornou ator quando já tinha mais de 30 anos, Farina ganhou fama ao interpretar o detetive Joe Fontana do seriado Law & Order.

Também trabalhou em produções para a televisão, como Luck e New Girl, além de longas-metragens como Snatch - Porcos e Diamantes (2000), O Resgate do Soldado Ryan (1998) e O Nome do Jogo (1995).

