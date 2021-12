Ator Dener Pacheco morreu de câncer, confirma hospital

A assessoria de imprensa do hospital Gaffrée Guinle, localizado no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, confirmou que o ator Dener Pacheco, de 28 anos, morreu em decorrência de um câncer, segundo informações do G1. O artista, que recentemente trabalhou na novela "Caras & Bocas", da emissora carioca, faleceu na madrugada deste sábado, 06, na capital carioca.

O artista catarinense foi levado para a unidade médica na última terça-feira com fortes dores no estômago, em conseqüência do tumor no estômago. A doença atingiu ainda o pulmão do ator, que decidiu não falar nada a respeito do seu complicado estado de saúde para a família. Os parentes dele foram pegos de surpresa com a morte, já que não sabiam de nada.

Alguns amigos mais próximos de Dener, no entanto, já sabiam do seu diagnóstico. O autor da novela Caras & Bocas, Walcyr Carrasco comentou em seu Twitter que foi informado pelo próprio artista sobre o seu problema de saúde, mas não imaginou o quanto era grave.

“Perguntei ao Dener se era maligno (o câncer) e na época ele não respondeu, julguei que não era. Mas hoje penso que ele já sabia... Seu grande sonho era fazer uma novela. Durante as gravações teve alguns problemas de saúde, mas não liguei uma coisa à outra", comentou.

O autor lamentou também a morte do jovem. “Dener, agora você esta entre as estrelas. É onde sempre mereceu estar! Obrigado por ter sido meu amigo! Sabe, você era e é super boa gente!”, disse. “Espero de coração ter realizado o sonho que ele tinha e que merecia ter, pois tinha talento. E se foi feliz nesse sonho, agradeço a Deus", acrescentou.

Enterro – Intérprete do personagem Renan na novela "Caras & Bocas", Dener nasceu em Tubarão, em Santa Catarina, e morava desde agosto do ano passado no Rio de Janeiro. O corpo dele já foi liberado do hospital para ser levado para a sua cidade natal, onde será realizado o sepultamento.

