Ator de 'Barrados no Baile' e 'Riverdale', Luke Perry sofre AVC, diz site

Ator de Barrados no Baile e Riverdale, Luke Perry, de 52 anos, sofreu Acidente Vascular Cerebral (AVC) na quarta-feira, 27, e os médicos o colocaram em coma induzido, segundo o site TMZ. Apesar de a informação ter sido confirmada por um membro da família do ator ao site, seu representante disse que ele não está em coma induzido.

O departamento de bombeiros de Lo Angeles afirmou que paramédicos Angeles atenderam a uma chamada de emergência às 9h30 (horário local) em uma casa, na área de Sherman Oaks, e um paciente foi socorrido ao hospital. Registros públicos trazem o endereço como de Perry. Não foi divulgada a razão da internação nem detalhes sobre a condição do ator.

Durante três temporadas, Perry interpretou Fred Andrews, o pai do personagem principal de Archie Andrews, na série Riverdale e está previsto que ele retorne para a quarta temporada.

Luke Perry ficou famoso interpretando Dylan em Beverly Hills, 90210 (conhecida no Brasil como Barrados no Baile), uma das séries mais populares dos anos 1990. Um remake da série foi anunciado na quarta, 27, pela Fox, mas o ator não participará da produção.

De acordo com The Associated Press, o ator está em observação.

adblock ativo