Ator celebra em musical a irreverência de Aracy de Almeida

Aracy de Almeida (1914 -1988), uma das maiores cantoras brasileiras, intérprete de grandes compositores, a exemplo de Noel Rosa, ganha homenagem no teatro.

Trata-se do solo musical Araca (este era o apelido da cantora), que está em cartaz no Café-Teatro Rubi, no Sheraton da Bahia, nesta sexta, 19, e sábado, 20, às 20h30.

Na pele de Aracy está o ator Raphael Gama, que canta sucessos da carreira da artista, além de trechos e de depoimentos da intérprete retirados de diversas entrevistas e programas de TV. A direção é de Elias Andreato.

Contramão

Na contramão dos espetáculos que lançam luz sobre ídolos instantâneos, o ator de 29 anos, que foi criado ouvindo músicas antigas - "Dizem que tenho uma alma velha" -, afirma que a principal ideia do projeto foi mostrar a arte e o pensamento de uma cantora de talento reconhecido e inquestionável.

"Na verdade convidei Elias Andreato para um solo que homenageasse uma cantora de peso e Elias sugeriu Aracy. Ele, então, me passou a gravação de um show para eu analisar se seria capaz de interpretá-la no palco", afirmou Gama.

"Não é um show biográfico, traz canções e pensamentos delas em relação ao mundo", frisa. E o que mais te surpreendeu em relação à artista? "Fiquei surpreso com seu pensamento avançado em relação à posição da mulher na sociedade, à homossexualidade, ao mercado musical. Araci era crítica e exigia qualidade musical e já acenava que o mercado iria perder em termos de qualidade, que a música iria se banalizar", acrescenta.

O ator, que acredita que a função do teatro também é a de preservar a memória, diz: "Muitos só conheceram a Aracy jurada. Não sabem da sua trajetória".

Caracteristicas físicas

Raphael Gama conta que se desafiou para reproduzir caracteristicas físicas e vocais da cantora, além do humor, a sagacidade, a força, a acidez e o samba da carioca Aracy de Almeida.

"Apresento 13 músicas interpretadas por Aracy, sendo 12 de Noel Rosa, a exemplo de Com Que Roupa?, Palpite Infeliz, As Pastorinhas e uma canção de Caetano Veloso, A Voz do Morto", ressalta.

O espetáculo traz trechos impagáveis de suas entrevistas, de sambista a jurada de calouros, o que deverá divertir a plateia.



O cenário é minimalista. Apenas o piano, que é tocado por Jonatan Harold, uma estante e uma flâmula com a caricatura de Aracy de Almeida. Uma ótima oportunidade, principalmente para os mais jovens, de conferir o solo sobre a irreverente artista brasileira.

