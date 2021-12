Ator britânico Nigel Davenport morre aos 85 anos

O ator britânico Nigel Davenport, dos filmes Carruagens de Fogo e O Homem Que Não Vendeu Sua Alma, entre outros, morreu aos 85 anos, informou nesta quarta-feira, 30, a imprensa local.

Embora Davenport tenha falecido na última sexta-feira, a imprensa britânica só noticiou sua morte nesta quarta e, inclusive, sem especificar as causas.

Nascido no dia 28 de maio de 1928 e com mais de 40 anos de carreira nas costas, Davenport participou de conhecidos filmes e séries de televisão, como a clássica Howards's Way, além de diversas produções no teatro.

Entre os trabalhos mais recentes de Davenport aparece a série Midsomer Murders e a comédia Keeping Up Appearances.

Em seu obituário, o jornal The Daily Telegraph assinala que Davenport será recordado por ter interpretado "papéis obscuros, fortes" e por dar vida a inúmeros "heróis agressivos".

