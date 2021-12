Ativista ensina a vencer a opressão com a paz e com a fé

Guerreira da paz é um apelido justo à Leymah Roberta Gbowee. "Se você que está nesta sala acha que mudanças virão com seu punho, eu sinto lhes dizer que você é uma pessoa muito fraca. Grandes homens e grandes mulheres fizeram enormes mudanças no mundo sem levantar sequer um dedo para bater em alguém", disse a liberiana dona do Prêmio Nobel da Paz de 2011 na noite de terça-feira, 10, em Salvador, no seu discurso pelo projeto Fronteiras do Pensamento.

"[Nelson] Mandela passou 27 anos de sua bela vida na prisão, Dr. King (Martin Luther King) caiu e levantou, até ser morto pelos direitos do seu povo, mas não usou violência, Gandhi venceu uma guerra. Violência não resolve nenhum problema, só cria outros mais".

Luta contra ditador

Foi sentada no chão com outras centenas de mulheres muçulmanas e cristãs, em meio a orações e greves de sexo, que a ativista forçou o ditador Charles Taylor a incluí-las no processo de negociação de pacificação da Libéria, a derrubá-lo do poder e levá-lo à prisão.

Às dezenas de pessoas que foram ouvi-las na sala principal do Teatro Castro Alves, Leymah contou sua história: de quando atravessou o país fugindo da guerra, das crianças feitas soldados, da violência contra a mulher, de seu papel como mãe para evitá-la e de militante feminista no dia a dia.

"Quando uma bala mata, cristãs e muçulmanas morrem iguais, quando um soldado vai estuprar, eles não estupram a muçulmana e deixam a cristã em paz. Quando um soldado morre, o choro de uma mãe cristã não é diferente de uma muçulmana", respondeu a uma das perguntas enviadas pela plateia - majoritariamente feminina e negra - sobre como o feminismo pode contemplar diferenças culturais entre os povos.

"Nós dividimos as mesmas frustrações, as mesmas dores de cabeça, mas também as mesmas aspirações de paz", disse. "Se pensarmos no que temos em comum, é que faremos a diferença".

Conselho aos brasileiros

Acostumada às palestras pelo mundo, a liberiana é incisiva nas afirmações. Falou por mais de uma hora, entre seu discurso inicial e as perguntas da plateia. "Dinheiro não compra paz", "Obama não deve gostar das cartas que mandamos para ele", "Não se faz mudanças com ódio no coração", "Só se faz mudanças com fé".

Usou da sua experiência para aconselhar os manifestantes brasileiros. "Sonhem com a lua e se vocês caírem, nós estaremos aqui para segurá-los". Sua luta lhe deu reconhecimento internacional e prêmios, a fez escrever um livro contando sua vida e ser tema do documentário premiado Pray the Devil Back to Hell (Reze para o diabo voltar para o inferno, 2008).

"Algum dia eu pensei que a vida que eu comecei aos 17 anos iria me trazer ao Brasil? Não. Algum dia eu imaginei que eu seria considerada uma voz para as mulheres? Não. Eu aprendi muitas coisas. Se você quer conseguir mudanças, nunca deve desprezar começos humildes".

Mulheres criando leis

Antes de subir ao palco do Teatro Castro Alves, passou pelo Olodum, Ilê Aiyê e discursou para jovens. Disse ter ouvido que por trás de cada grande homem, há uma mulher de sucesso. "Pois eu digo a vocês que por trás desta mulher africana forte aqui, há um homem acomodado", brincou.

Mencionou que, apesar de no Brasil, assim como na Libéria, a presidente ser mulher, isso não implica o fim das desigualdades entre os gêneros, nem na violência contra as mulheres.

"É preciso ter mulheres criando leis. Na Libéria, se um homem for acusado, eu disse 'acusado', de estupro, ele vai para a cadeia até que o caso seja julgado. Isso só acontece desse jeito porque foi uma mulher que escreveu a lei".

Para o público que foi assisti-la, deixou vários conselhos. Repetiu diversas vezes que a mudança, seja no Brasil ou na Libéria, depende do que cada um é capaz de fazer.

"É importante perceber que a mudança só é possível se você decidir que irá mudar o que quer ver diferente. É só você que pode levantar e fazer algo pela sua comunidade. Levante, mantenha-se firme e faça o que você acredita".

