Astros da música unem vozes no combate ao Ebola

O músico irlandês Bob Geldof anunciou nesta segunda-feira, 10, o lançamento de uma nova versão da canção natalina "Do They Know it's Christmas?" (Eles sabem que é Natal?), 30 anos depois da original, reunindo astros como o vocalista do U2, Bono Vox; e do Coldplay, no combate ao Ebola.

A canção, gravada pela primeira vez em 1984, virou um dos singles recordistas de venda em todo o mundo, com recursos que na época foram arrecadados para o combate à fome na Etiópia.

O Ebola "é uma doença particularmente perniciosa porque transforma seres humanos em intocáveis", disse Geldof em uma coletiva de imprensa conjunta com Midge Ure, vocalista da banda dos anos 1980 Ultravox, que organizou com o músico irlandês a formação do single, denominado "Band Aid".

"As mães não conseguem consolar os filhos na agonia. Os amantes não podem se abraçar. As esposas não podem segurar a mão dos maridos", enumerou Geldof.

A doença hemorrágica já matou quase 5.000 pessoas, sobretudo no oeste da África, de um total de infectados que supera os 13.000.

Outros artistas que participarão do "Band Aid" são Bastille, Ed Sheeran, Elbow, Ellie Goulding, Emeli Sande, Foals, Paloma Faith, o baterista do Queen, Roger Taylor, Sinead O'Connor e Underworld.

A canção será gravada no próximo sábado e será posta à venda na internet em 17 de novembro.

