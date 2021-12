Justin Bieber e Mariah Carey lançaram, nesta quinta-feira (1º), o clipe de sua parceria para o álbum natalino do astro teen.

A canção "All I Want for Christmas Is You" é uma regravação de um single lançado por Mariah em 1994.

A música faz parte do disco "Under The Mistletoe", capitaneado por Bieber, e que ainda traz participações de Usher, Busta Rhyme e Boyz II Men.

O clipe da faixa, que já tem mais de 200 mil visualizações no Youtube, foi exibido pela primeira vez na tradicional inauguração das luzes da árvore de Natal do Rockefeller Center, em Nova York.

Veja clipe de "All I Want for Christmas Is You":

Da Redação Assista ao clipe de natal de Justin Bieber

