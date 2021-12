Assessoria nega morte do apresentador Gugu Liberato

A assessoria de imprensa de Gugu Liberato emitiu uma nota oficial na noite desta quinta-feira, 21, informando detalhes do estado de saúde do apresentador. Ele foi submetido a internação após sofrer um acidente em sua residência na cidade de Orlando, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

"Gugu está na Unidade de Terapia Intensiva e vivo, sendo acompanhado pela equipe médica local. As informações que circulam sobre uma suposta morte do apresentador são inverídicas", destacou em parte do comunicado.

Ainda na nota, foi informado que familiares desembarcaram em Orlando por volta das 19h30 e já se encontram no hospital onde Gugu está internado e destacou que, nesta sexta-feira, 22, um novo boletim médico será divulgado, no entanto, "primeiramente à família".

Mais cedo, o presidente da Rede Record, Luiz Cláudio Costa, escreveu em sua conta no Twitter desmentindo todas as especulações criadas em torno de uma possível morte do apresentador.

