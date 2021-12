Assessor nega que intérprete de Chaves tenha sofrido AVC

Fãs de Roberto Bolaños, de 81 anos, intérprete de Chaves, podem ficar tranquilos quanto a saúde do ator. A notícia de que ele teria sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) é falsa. O assessor do artista, Krystell Padilla, usou o seu perfil no Twitter para negar os boatos e falar da saúde de Bolaños.









