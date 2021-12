Assédio das fãs deixa Luan Santana "preso" no camarim de Ivete

Uma inesperada queda de energia atingiu o Parque de Exposição de Salvador na quinta-feira, 3. No local, onde acontece o segundo dia do Festival de Verão, boa parte da estrutura ficou sem luz. Apenas os palcos que funcionavam com suporte de geradores operavam normalmente. As áreas do backstage, stands de patrocinadores, sala de imprensa, bares e lanchonetes também ficaram sem energia.



A falta de luz, no entanto, favoreceu a fuga do ídolo teen Luan Santana do camarim de Ivete Sangalo, terceira atração da noite do Festival. Depois de causar alvoroço, o sertanejo ficou "preso" devido ao assédio das fãs. Com o apagão, o cantor aproveitou para sair às escondidas.

adblock ativo