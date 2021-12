Assassino de Christina Grimmie fez cirurgias para tentar conquistar cantora

Segundo o site TMZ, Kevin Loibl, o rapaz que assassinou a cantora Christina Grimmie no último sábado, 11, após um show em Orlando, era obcecado por ela a ponto de se submeter a cirurgias plásticas para conquistar a ex-'The Voice'.

Muitas pessoas que trabalharam com Kevin Loibl disseram ao site TMZ que ele era apaixonado por Christina. Ele fez uma cirurgia de correção ocular a laser, transplante de cabelo, e também chegou a adotar dieta vegana para perder peso e ficar mais atraente para a cantora. Quando percebeu que suas táticas não eram suficientes, ele decidiu matá-la.

As fontes ainda afirmaram que o assassino costumava ouvir com frequência as músicas de Christina e que dizia aos colegas de trabalho que um dia ela seria sua esposa. Loibl teria se enfurecido ao descobrir que Christina poderia estar envolvida em uma relacionamento com seu produtor.

O atirador matou Christina durante uma sessão de autógrafos em Orlando e em seguida se suicidou.

adblock ativo