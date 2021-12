Ashton Kutcher e Jon Cryer são os mais bem pagos na TV

Ashton Kutcher e Jon Cryer, astros da série cômica Two and a Half Men, da CBS, são os atores mais bem pagos da TV norte-americana, com rendimentos estimados em 20 milhões de dólares cada, revelou a revista Forbes nesta terça-feira, 15.

Kutcher, de 35 anos, substituiu Charlie Sheen no programa em 2011, e já havia liderado a lista no ano passado. Entre junho de 2012 e junho de 2013 ele faturou 24 milhões de dólares, segundo avaliação da revista com base em entrevistas com produtores, agentes e outras fontes do setor artístico.

Os valores levam em conta apenas o rendimento relativo à carreira artística, sem considerar impostos e outras taxas.

Cryer faturou 21 milhões de dólares nesse período, e outro ator da série, Angus T. Jones, de 19 anos, ficou em sétimo lugar na lista, com cerca de 11 milhões de dólares.

Sheen, que chegou a ser o ator mais bem pago na TV dos EUA, foi afastado de Two and a Half Men em 2011 por problemas de comportamento e atualmente participa da série cômica Anger Management. Ele faturou 10 milhões de dólares no último ano, ficando na décima posição.

O comediante Ray Romano, da extinta série Everybody Loves Raymond, apareceu em terceiro lugar na lista da Forbes, com 16 milhões de dólares, valor relativo principalmente ao licenciamento do programa da CBS.

Neil Patrick Harris, da série How I Met Your Mother, dividiu o quarto lugar com Mark Harmon, da série policial NCIS. Ambos ganharam cerca de 15 milhões de dólares.

