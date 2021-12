Asas Livres grava DVD com 10 horas de festa

A banda de arrocha Asas Livres vai gravar mais um DVD da carreira sábado, 30, às 19h, no Wet´n Wild. A festa vai durar 10 horas e ainda terá Sinho Ferrary, Kart Love, Pra Casar e Bonde do Maluco. O cantor Dan Miranda, da Filhos de Jorge, vai participar do show do Asas Livres.

O grupo Asas Livres vai relembrar sucessos da carreira como Tudo Azul e Alianças, além da nova música de trabalho, CDs e Livros. Os ingressos custam R$ 30 (pista), R$ 50 (promoção, duas pistas) e R$ 50 (camarote), e estão à venda no Pida Itaigara e nos balcões de ingressos dos shoppings.

adblock ativo