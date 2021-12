Asa de Águia lança novo clipe

A banda Asa de Águia lançou nesta quinta-feira, 23, nas redes sociais, o clipe da música "Noronha", faixa bônus do DVD comemorativo "Asa 25 anos", que deverá ser lançado em setembro pela Som Livre.

Gravado em Fernando de Noronha, o clipe homenageia o local que serviu de inspiração para Durval Lelys compôr a música na década de 90 e é um dos destinos preferidos do artista.

O novo álbum comemorativo aos 25 anos da banda foi gravado em Recife e traz os grandes sucessos do Asa de Águia durante a sua trajetória e tem as participações especiais de Thiaguinho, Aviões do Forró, André Léllis e Ju Medeiros.

Confira o novo clipe do Asa de Águia

<VIDEO ID=1272950/>

