As séries são as drogas da contemporaneidade

Maria L. ganhou um ingresso para assistir ao espetáculo Godó, O Mensageiro do Vale, monólogo escrito e interpretado por Caco Monteiro.

Sentindo-se culpada, como se fosse uma adicta, reconheceu que desistiu de ir ao teatro por conta do seu vício de não conseguir tirar os olhos de uma série da Netflix: como zumbi, começou a assistir ao primeiro episódio às 16h e só saiu da frente do televisor de 40 polegadas perto da meia-noite.

Como Maria L., centenas de milhões de pessoas em todo o mundo foram abduzidas pelas séries, fenômeno que se tornou objeto de estudos em diversas áreas, inclusive no que se refere aos distúrbios que tal compulsão pode causar.

Sob o ponto de vista estético, do que representa no audiovisual como um produto da indústria cultural que se utiliza da era digital, online ou não, ouve-se de tudo. No entanto, há um consenso: as séries vieram para ficar e estabeleceram novos conceitos e parâmetros, tanto na arte de fazer, de produzir, de “embalar a criança”, como nos critérios de recepção.

Em outras palavras, está criada uma cultura audiovisual que comunga com os novos tempos, diversificada no sentido das propostas e dos nichos a que se destina e, principalmente, se faz portadora de um padrão narrativo que se impõe com ares ditatoriais.

Para se ter uma ideia do seu poder, tomemos as novelas da Globo como referência. Ainda que seus folhetins eletrônicos tenham se tornando mais ágeis nos últimos dez anos, a era das séries acabou por acelerar o desenvolvimento dos capítulos, agora dotados de um princípio dinâmico que leva ao espectador a sensação de que há início, meio e fim em cada um deles.

Vale lembrar que, na sua grande maioria, o povo brasileiro foi “alfabetizado” durante mais de quatro décadas pela estética da telenovela global. Assim, da morosidade narrativa que parecia o arrastar de uma velha carroça a ranger suas rodas em uma estrada de terra, chegou-se à velocidade e à voracidade dos tempos atuais.

Reitere-se, também, que o poder de sedução das séries não se dá ao acaso. Já há muito que nos EUA, por exemplo, os grandes profissionais do cinema mainstream hollywoodiano migraram para a nova galinha dos ovos de ouro. E, diante da nova realidade, destacam-se a sofisticação dos textos e o poder dos roteiros, capazes de surpreender e fugir ao padrão das velhas cartilhas.

O resultado salta aos olhos, até porque não falta dinheiro para financiar as produções, levando-se em conta as possibilidades de retorno diante do vasto universo da acessibilidade.

Para se ter uma ideia, hoje se gastam em certas produções do gênero até US$ 20 milhões por episódio, como se deu em The Pacific , da HBO, valor que supera o orçamento da maioria dos filmes destinados ao cinema.

Aliás, quando se observam as séries produzidas em diversos países, inclusive no Brasil, percebe-se que há similitudes nas suas respectivas construções, independentemente das temáticas abordadas.

Na prática, isso quer dizer que se constitui um padrão, como se houvesse uma escola a ditar certas normas e condutas a serem seguidas.

Também é importante salientar que nunca na história da cultura audiovisual se explorou tantas temáticas: da mitologia aos cartéis do tráfico, do acidente nuclear de Chernobyl à receita de como assaltar a casa da moeda de um determinado país, como se deu com La Casa de Papel, há de tudo, inclusive o inimaginável.

Resumindo: percebe-se a existência de um fértil ambiente no que se refere à liberdade criativa e o sentido das propostas, condição que muitas vezes foge ao maniqueísmo que o cinema e a velha televisão nos acostumaram.

Aliás, outro tempero das séries contemporâneas é justamente o fato de que elas são capazes de dialogar com os espectadores para além da própria audiência em si, atingindo comunidades virtuais às mais variadas, agregando muitos fãs.

Sociabilidade ameaçada?

No entanto, há quem diga que a febre em torno das séries e das ofertas de filmes por via do streaming, da transmissão contínua, como foi o caso do aclamado Roma (2018), estaria destruindo a magia do escurinho do cinema, relegando muitos espectadores à solidão de suas salas ou dos seus quartos, como também afastando de vez as pessoas do teatro, por exemplo, ceifando os princípios de sociabilidade.

Também, reclama-se, talvez não sem razão, que as séries corroboram com um traço que muitos consideram perigoso na sociedade contemporânea: o individualismo alimentado pela cultura digital e suas imensas possibilidades, pois, no final, se fazem viciantes como as redes sociais e aplicativos de mensagens.

Por fim, a grande contradição, como disse um destes filósofos que se debruçam sobre a contemporaneidade, é que as séries oferecem uma espécie de liberdade onírica ao espectador, ao mesmo tempo em que o aprisiona no seu cubículo, o distanciando do mundo real, como fez a “adicta” Maria L., a mesma que, vidrada, deixou de conhecer os encantos em carne e osso do personagem Godó.

