As Muquiranas confirma Léo Santana e Psirico para 2017

As gladiadoras do bloco As Muquiranas vão se divertir na avenida novamente com Léo Santana e Psirico no Carnaval de 2017. A atração de sábado ainda não foi definida. As vendas do bloco iniciam no dia 9 de abril.

Os interessados em garantir o passaporte para a folia devem se dirigir à sede do bloco, localizada no Campo Grande. Para tornar-se um associado, é necessário que a pessoa interessada seja indicada por um folião cadastrado e compareça na sede do bloco com xerox do RG, comprovante de residência e uma foto 3x4.

