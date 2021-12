As Crianças mais Amadas do Brasil: vencedores da promoção

Os internautas Gl Moss e Cleofas Quelli venceream a promoção e vão assistir, com direito a um acompanhante, as crianças que estrelaram Carrossel no espetáculo As Crianças Mais Amadas do Brasil. A festa será no domingo, 28, no Wet´n Wild, e terá as presenças de Jean Paulo (Cirilo Rivera), Lucas Santos (Paulo Guerra), Leonardo Belmonte (Jorge Belmonte), Aysha Beneli (Laura Gianolli), Gustavo Danelu (Mario Ayala) e Esther Marcos (Margarida Garcia), além das cantoras Simony e Roberta Tiepo, do apresentador Yudi e da atriz Lívia Andrade.

Os ganhadores devem enviar os dados pessoais (Nome Completo, RG, Telefone e E-mail) através do inbox da página do 2+ no Facebook (www.facebook.com/2mais) até às 16 horas desta segunda-feira, 22, sob pena de, após o prazo, perder o direito aos ingressos. Os primeiros que enviarem seus dados pessoais terão direito a escolher entre sexta e sábado.

Curta a página do 2+ para acompanhar as novidades do canal e participar de novas promoções.

adblock ativo