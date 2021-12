Artistas selecionados pelo projeto Mural começam obras no Comércio

O projeto Movimento Urbano de Arte Livre (Mural) acaba de dar início à sua fase prática nessa segunda edição. Esse ano, serão realizados quatro murais, assinados pelos artistas Tiago Ramsés e Ananda Santana (DoisDetalhes); Stella Bosini (La Mona); Anderson Santos e Oliver Dórea. O primeiro a abrir os trabalhos foi Anderson Santos.

"Estou muito contente em poder participar desta segunda edição do Projeto Mural. Agora a minha maior expectativa é para o início dos trabalhos por causa das limitações impostas pela pandemia, mas me excita muito o desafio de realizar uma pintura assim tão grande. E também a ideia de fazer uma obra para ser parte da incrível galeria a céu aberto que é o bairro do Comércio", contou.

Quem também já começou a trabalhar na fase prática foi o duo DoisDetalhes, capitaneado pelos artistas Tiago Ramsés e Ananda Santana. Seguindo o cronograma de execuções, a previsão é de que no início de abril todos os painéis já estejam sendo realizados e esses dois primeiros já em fase final.

Todos os profissionais envolvidos na execução do Mural estão seguindo regras sanitárias em relação à prevenção contra o Covid-19. Os artistas foram selecionados pelos curadores do projeto, o professor, artista e Doutor em Artes Visuais pela UFBA, Zé de Rocha e a jornalista e produtora cultural, Vanessa Vieira, também idealizadora do projeto. A temática das obras é "Separado é Tudo Junto".

