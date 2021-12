Artistas representam cultura nordestina na CCXP 2018

O Artists’ Alley da Comic Con Experience (CCXP) é uma das maiores áreas do gênero no mundo e a maior no hemisfério sul. Trata-se de um lugar que reúne os grandes nomes da ilustração brasileira, e cartunistas de mais de 10 países, além de dar oportunidade para profissionais independentes apresentarem seus mais novos trabalhos.

Em 2018, serão mais de 530 artistas na área, que conta com 352 mesas. Entre os convidados desta edição estão o quadrinista baiano Flavio Luiz Nogueira e o cearense Ricardo Sousa.

Ricardo Sousa é quadrinista de “Zémurai”, a história de um personagem que une dois universos: o nordeste e as artes marciais. “É um ótimo momento para o mercado brasileiro. O fã de quadrinhos consegue enxergar nas obras muita coisa que é da nossa cultura, já que a regionalidade traz diversos elementos brasileiros. Consumíamos muita coisa americana e hoje tem um mercado gigante que conta as histórias de todos os gêneros. O público está descobrindo cada vez mais o valor do quadrinho brasileiro”, comenta.

O nome da CCXP é inspirado nos comic cons (“convenções de quadrinhos”, em tradução literal), por isso o evento reserva um espaço especial no coração do pavilhão para os quadrinistas. “O papel permite tudo, e é essa liberdade que proporciona o surgimento de grandes ideias. Antes de chegarem nos quadrinhos, nos livros ou nas telonas, os personagens que nós amamos nasceram dos esboços, das anotações e dos storyboards de vários artistas”, defende a organização da feira.

Na opinião de Flavio, autor de títulos como “o Capoerista”, que conta a história de um jovem capoeirista negro, e “O Cabra”, a história de um cangaceiro do futuro; o evento é uma chance de dar voz aos artistas nacionais. “Apesar de eu estar há mais de 20 produzindo quadrinhos independentes com uma temática fortemente nacional, durante o resto do ano é difícil ter esse tipo de contato com nosso público”, argumenta.

Flavio acaba de lançar seu novo trabalho “Agente Sommos e o Beliscão Atômico”. A HQ narra as desventuras do personagem homônimo, uma versão tupiniquim do 007, e traz referências à estética cafajeste dos anos 70, ainda que se passe nos tempos atuais. O prefácio é de Reinaldo Figueiredo, um dos criadores do Casseta & Planeta, com quem Flávio entrou em contato ao descobrir que havia, no programa, um personagem chamado Agente Somos, interpretado por Bussunda em 2004. Sobre o episódio, Figueiredo aponta que "a diferença é que Flávio teve a mesma ideia, mas levou a coisa às últimas consequências".

