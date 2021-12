Artistas pedem justiça pela morte do filho de Cissa Guimarães

Durante o velório do filho mais novo da atriz Cissa Guimarães, artistas e amigos pediram por justiça pela morte de Rafael Mascarenhas. O corpo do jovem está sendo velado com caixão aberto nesta quarta-feira, 21, no Cemitério do Caju, na Zona Portuária do Rio de Janeiro.







A atriz chegou ao velório do filho mais novo por volta das 11 horas, muito abalada, amparada por seu filho João Velho. Seu outro filho, Thomaz Velho, foi ao seu encontro logo em seguida.







O pai, Raul Mascarenhas, que está em Capri, na Itália, deve chegar até o fim da noite. Só após a sua presença, será decidido se o corpo de Rafael será cremado ou enterrado.







Rafael foi vítima de um atropelamento durante a madrugada de terça, 20, enquanto andava de skate com alguns amigos no Túnel Acústico, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.









