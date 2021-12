Artistas mostram novas músicas em vídeos espontâneos

"Quem sabe faz ao vivo", já dizia um ex-rotundo apresentador de TV. Na internet, realizadores baianos como Glauco Neves, Vandex e Irmão Carlos levam o dito muito a sério nas séries de vídeos que eles vêm registrando com performances live de músicos baianos.

Curiosamente, no caso desses três, todos são também músicos de rock que resolveram fazer algo para dar visibilidade à cena em que militam. Glauco é baterista da Vendo 147. Vandex fundou a mítica Úteros em Fúria, depois Guizzzmo e segue solo. E Irmão Carlos lidera O Catado.

Mas, na internet, Vandex realiza as sessions do Vandex TV há cinco anos, transmitidas ao vivo, direto do seu Estúdio Em Transe, sempre às quartas-feiras, às 20h30 - e depois disponibilizadas no YouTube.

Em cinco anos, deus e o mundo já passou por lá: de grandes nomes da música popular como Luiz Caldas, Tuzé de Abreu, Aderbal Duarte, Mou Brasil e Jorge Solovera (na série Jazz em Plutão), a bandas locais como Diamba, Maglore, Lo Han, Pastel de Miolos, Álvaro Assmar, Van der Vous, Pancreas e muitas outras.

Já Glauco Neves tem dois programas: o Lá Em Casa Sessions e Um Take Um Som, mais recente. Ambos são gravados, editados e depois disponibilizados. No Lá Em Casa, os músicos se apresentam no estúdio de Glauco, o Attack. Já no Um Take, ele vai ao encontro dos músicos, registrando performances mais intimistas e exibindo uma linguagem audiovisual mais apurada.

Pelas lentes de suas câmeras já passaram nomes como Cascadura, Dois Em Um, The Baggios (SE), Vivendo do Ócio, Russo Passapusso e outros. O Lá Em Casa Sessions foi tão bem-sucedido que já fez a transição para a TV, via canal Music Box Brasil (TV paga). "E o Um Take Um Som vai seguir o mesmo caminho", avisa Glauco.

E tem Irmão Carlos, ativista ferrenho da cena local, que agitou sua área (Boca do Rio) anos a fio com o evento dominical Faustão Falando Sozinho. Na TV Caverna (mesmo molde do Lá em Casa de Glauco) ele filmou performances de Lily Braun, Kalu, The Honkers, Callangazoo, Neto Lobo etc.

Produção incessante

Apesar de terem algumas diferenças entre si (Vandex, por exemplo, transmite ao vivo), essas três iniciativas servem ao mesmo propósito: desaguam uma produção artística incessante que não se rende ao comercialismo transgênico da indústria do entretenimento.

Mais: ao seu modo, cada um deles resgata uma organicidade inerente ao fazer artístico/ musical que se perdeu em meio a tanto artificialismo, plug ins, autotunes e caras plastificadas. Ao seu modo, todos cultuam a mais humana das virtudes: o erro.

"Na edição, eu evito cortar os pequenos erros", diz Glauco. "Para mim, o erro faz parte. Aliás, o que é o erro? Quem disse que está errado a câmera tremer quando o operador se emociona? Eu faço isto aqui de forma independente, para registrar os artistas que admiro. E me emociono todas as vezes", afirma o realizador.

Já no Vandex TV, por ser ao vivo, os erros permeiam ainda mais as transmissões - e ele adora: "Aqui a relação entre fã e artista é direta, sem censura, sem barreira, super espontânea. Então, as pessoas erram, nego desafina. Em CD, ninguém desafina mais. Não existe mais a performance, que foi totalmente pasteurizada pela tecnologia", reflete.

Essa paixão que move Glauco, Vandex e Irmão Carlos acaba contagiando quem se apresenta e quem assiste, gerando episódios interessantes e divertidos. No Vandex TV, graças à interatividade via Twitter e WhatsApp, já teve de tudo, até fã dando nome para música inédita, ali na hora.

"Foi no dia da Maglore. Eles tocaram uma música que ainda não tinha nome e o público ficou tão contente que começou a fazer sugestões. E eles adotaram um nome que foi sugerido aqui", conta.

Hoje eu vou pro mar

No início da semana passada, Glauco foi à casa do músico Diogo Azevedo, conhecido como Dimazz, para gravar mais uma performance. "Adorei a proposta", disse Diogo, um rapaz boa-praça, formado em Composição pela Escola de Música da Ufba. "Temos que aproveitar essas oportunidades, já que não há espaço em outros lugares", diz.

Acompanhado da clarinetista Indira Dourado e da violinista Karen Silva, todos se posicionam na sala de estar do apartamento de Diogo. Glauco chega sozinho, carregando um case enorme de equipamentos em uma mão e uma mochila nas costas. "O esquema aqui é guerrilha, viu, velho?", brinca, falando sério. Hiperativo, ele posiciona um gravador digital de áudio sobre um tripé, testa a câmera e posiciona um microfone de lapela em Diego em tempo recorde. Daí, instrui os músicos a começarem a tocar. E desaparece corredor adentro.

Só depois de um minuto de som, Glauco surge, filmando a casa e quem aparece pelo caminho, incluindo a reportagem do Caderno 2+. Filma objetos, faz uma panorâmica e depois vai se detendo em cada músico e nas partituras à sua frente. A música acaba, todos estão satisfeitos. "Achei massa, foi na veia", diz Karen. "A cara dela é ótima", diz Glauco, sobre Indira, que ri. O nome da música é "Hoje Eu Vou Pro Mar", breve no "Um Take Um Som" - e também no novo álbum do Dimazz.

Nos sites de Vandex, Irmão Carlos e Glauco estão arquivados todos os programas. Vandex e Glauco estão à toda. Carlos se prepara para voltar ao ar. "Oito episódios estão no YouTube e seis estão prontos para novembro. Iniciaremos 2016 com novo formato e estamos repensando possibilidades de financiamento", diz.

