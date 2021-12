Artistas lamentam a morte do ator Umberto Magnani

O ator Umberto Magnani Netto, de 75 anos, morreu nesta quarta-feira, 27, no Rio. Ele estava internado no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, desde segunda-feira, 25, após sofrer um acidente vascular encefálico quando se preparava para gravação de cenas da novela 'Velho Chico', da Globo, na qual interpretava Padre Romão. No mesmo dia, ele comemorava o aniversário de 75 anos.

Alguns artistas repercutiram a morte do ator. "Com o coração despedaçado te digo até breve meu veio, Umberto Magnani!", disse a atriz Fabiula Nascimento em sua conta no Instagram. "Meu mestre se foi. Estou muito triste", lamentou a atriz Lília Cabral no Twitter. "Um coração doce. Que você tenha um voo lindo, suave, carregado do amor que vc plantou. Beijo. Até", escreveu a atriz Carolina Dieckman em seu Instagram.

