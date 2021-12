Artistas fazem shows especiais em homenagem às crianças

Dois dias de programação musical para crianças. Essa é a proposta do Sarau Kids - Especial Dia das Crianças, de Carlinhos Brown, que acontece a partir das 17 horas, no Museu du Ritmo (Comércio), no domingo, 11, com Palavra Cantada e Grupo Tiquequê, e na segunda, 12, com Carlinhos Brown, Saulo e Dó Ré Mi Lá.

De acordo com Brown, os grupos que vão se apresentar no evento foram escolhidos pelas crianças na internet. "Fizemos enquetes nas redes sociais para saber o que as crianças baianas queriam. A curadoria foi feita por elas. Por exemplo, eu não conhecia o Tiquequê", revela.

Esse não é o primeiro projeto para o público-alvo infantil que Brown tem envolvimento. Ele participou das trilhas sonoras do Sítio do Picapau Amarelo e do filme Rio, além do segundo disco da banda Pequeno Cidadão.

Na abertura do evento, dois grupos paulistas, Palavra Cantada e Tiquequê, iniciam as comemorações. O primeiro, criado em 1994 por Sandra Peres (voz e piano) e Paulo Tatit (voz, violão e baixo), é velho conhecido de crianças e adultos. Músicas como Sopa e Bolacha de Água e Sal não vão faltar no repertório, além de outras inéditas.

Já Tiquequê mistura música, teatro, contação de história, dança e brincadeira no espetáculo Era Uma Vez Um Gigante. O grupo é cria do Palavra Cantada e alguns integrantes, como Diana Tatit e Bel Tatit, se relacionam artisticamente com o duo desde a adolescência.

Já no Dia das Crianças, segunda-feira, as atrações baianas sobem ao palco. Carlinhos Brown e Saulo Fernandes apresentam os seus repertórios. O anfitrião vai priorizar as canções doces, em um "híbrido de momentos diferentes da carreira". O grupo Dó Ré Mi Lá, que faz música para criança, completa a programação do último dia.

Anitta versão infantil

Planejando agradar ao público infantojuvenil, Anitta criou o projeto Show das Poderosinhas, que ocorre em Salvador no domingo (11), às 14h30, no Barra Hall. A cantora apresenta músicas da sua discografia que têm chegado aos ouvidos da garotada, como Show das Poderosas, Não Para e Meiga e Abusada.

adblock ativo