Artistas e políticos prestam homenagem para David Bowie

A morte de David Bowie, anunciada por meio da conta oficial do artista na madrugada desta segunda-feira, 11, causou surpresa e motivou homenagens nas redes sociais. Bowie havia lançado seu último álbum, Blackstar, na sexta-feira e morreu na noite de domingo cercado pela família, segundo informações de sua assessoria.

Cerca de quatro horas após o anúncio, mais de 86 mil pessoas republicaram a mensagem que informou a morte do cantor em seu perfil oficial no Twitter.

January 10 2016 - David Bowie died peacefully today surrounded by his family after a courageous 18 month battle... https://t.co/ENRSiT43Zy — David Bowie Official (@DavidBowieReal) 11 janeiro 2016

Steve Martin, que trabalha na empresa de publicidade de Bowie, a Nasty Little Man, confirmou a informação publicada nas redes sociais. "Não é um boato", ele disse em entrevista à Reuters.

No mundo da música, Madonna foi uma das primeiras pessoas a usar as redes sociais para prestar homenagens ao cantor, mostrando-se surpresa com a notícia. "Estou devastada! Este grande artista mudou a minha vida. Foi o primeiro concerto que assisti em Detroit. Descanse em paz", disse a cantora em sua conta oficial no Twitter.

So lucky to have met you!!!! Hot Tramp I love you So! ❤️ #rebelheart pic.twitter.com/INKPRCeofK — Madonna (@Madonna) 11 janeiro 2016

Madonna publicou três mensagens em homenagem a Bowie, em que o classificou como "único" e "gênio", e também disse ser "sortuda de ter lhe conhecido".

A ex-Spice Girl e cantora britânica Emma Bunton prestou homenagem ao conterrâneo em suas contas nas redes sociais. "Obrigada por sua música", ela agradeceu no Twitter. No Instagram, Bunton publicou uma foto acompanhada de uma frase de Bowie: "Eu não sei para onde vou daqui, mas prometo que não será tedioso."

No Brasil, o cantor Gilberto Gil também homenageou o artista com uma postagem no Instagram. O mesmo foi feito pela banda BaianaSystem.

In memoriam Uma foto publicada por Gilberto Gil Oficial (@gilbertogil) em Jan 11, 2016 às 4:09 PST

Uma foto publicada por BaianaSystem (@baianasystem) em Jan 11, 2016 às 5:05 PST

Política e religião

A morte do astro motivou homenagens também no mundo da política na Europa. O primeiro-ministro britânico, David Cameron, também escreveu em sua conta oficial do Twitter sobre a morte do cantor. "Eu cresci escutando e assistindo ao gênio do pop David Bowie. Ele era um mestre da reinvenção, que continuava acertando. Uma perda enorme", disse Cameron.

I grew up listening to and watching the pop genius David Bowie. He was a master of re-invention, who kept getting it right. A huge loss. — David Cameron (@David_Cameron) 11 janeiro 2016

O primeiro-ministro francês Manuel Valls classificou Bowie como "um artista fora de série" e "herói do rock" na mesma rede social. "Um artista de múltiplas facetas que revolucionou a música. Um herói do rock que nos fez vibrar", despediu-se Valls.

Até mesmo o ministro da Cultura do Vaticano prestou homenagens ao artista, conhecido por usar figurinos andróginos no começo da carreira. O cardeal Gianfranco Ravasi publicou um trecho da música Space Oddity em sua conta no Twitter.

