Artistas baianos preparam homenagem para Zélia Gattai

Uma programação especial em homenagem aos 100 anos da escritora Zélia Gattai está sendo preparada por artistas baianos. A escritora morreu no dia 17 de maio de 2008, aos 91 anos, e completaria 100 anos no próximo dia 2 de julho.

O evento vai acontecer na Casa do Rio Vermelho durante todo o mês de julho. O local possui um enorme acervo que retrata a vida, a obra e a intimidade do casal Jorge Amado e Zélia.

Alguns nomes já foram confirmados para estarem na programação: Edvana Carvalho, Cyria Coetro, Jorge Portugal, Yacoce Simões, Claudia Cunha, Aninha Franco, Evelin Buchegger, Kaíka Alves, Ana Mameto, Zé Costa, Hebe Alves, Jota Veloso e um dos organizadores das comemorações, o ator Jackson Costa. O público também vai poder conferir no dia 2 de julho as apresentações do Balé Folclórico da Bahia e Balé do Teatro Castro Alves.

O espaço fica aberto para visitação de terça a domingo, das 10h às 17h. O valor do ingresso é de R$20 e R$10 (estudantes e idosos). Crianças de até seis anos não pagam.

