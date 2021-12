Artistas baianos falam da relação com suas mamães

A convite do portal A Tarde On Line, alguns artistas falaram um pouco sobre a relação com suas mamães na vida e na carreira artística. Às vésperas do Dia das Mães, comemorado no domingo, 9, acompanhe depoimentos emocionados de Durval Lelys, Margareth Menezes, Ivete Sangalo, Cláudia Leitte, Adelmo Casé e Saulo.

"Minha mãe sempre teve uma grande importância na minha vida e na minha carreira artística, por sempre ter me incentivado a fazer o que adoro e mostrar a importância de ter uma profissão acadêmica. Mesmo sabendo da minha paixão pela música, sempre dizia: 'Primeiro, você termina a faculdade; depois do diploma na mão, você decide que caminho vai seguir '... Hoje sou músico e arquiteto, uso minha profissão para desenvolver novos formatos de festas do Asa e sou eternamente agradecido aos seus ensinamentos. E ressalto também que minha mãe é, até hoje, uma grande foliã e me acompanha todo ano, pelo menos um dia, no carnaval, em cima do trio elétrico para me ver tocar! Dia das Mães, para mim, são todos os dias, porém esse dia comemorativo é muito importante para enfatizarmos todo o amor, carinho e cuidado de uma vida inteira que ela nos dedica!".

Durval Lelys.



"Ser mãe mudou absolutamente tudo em minha vida, desde as coisas menos importantes ao que há de mais especial. Meu corpo e minha mente são outros. Não consigo mais pensar em minha vida antes de Davi. Minha Mãe? Essa aí é meu pilar, minha inspiração maior. Ela contribui em tudo! Se eu for metade do que ela é serei uma sempre uma grande Mãe!!!! Na minha carreira ela foi determinante, desde o primeiro passo. Esteve sempre presente e hoje, mais do que nunca, me ampara, me apoia, é minha amiga e conselheira".

Claudia Leitte.



"Tenho uma personalidade feliz, fato! Isso me fez levar ainda mais longe a música que faço. Minha mãe impregnou a minha vida de personalidade, força e segurança".

Ivete Sangalo.

Margareth Menezes.

"Minha mãe me me deu a vida duas vezes. A primeira, ao me trazer ao mundo com saúde, e a segunda, ao me educar pra ser um homem de bem. Devo a ela minha gratidão e tenho muito orgulho quando me dizem que pareço com ela. Minha mãe é meu porto seguro, minha conselheira. Eu a amo! Fora o fato de ela ser afinadíssima (devo ter pego uns 50% disso geneticamente) ela sempre me trouxe mensagens de paz e paciência, pois trabalhar com arte não é nada fácil. Se ela gosta do show, eu fico mais tranquilo, pois, intuitivamente, ela sabe quando dou o melhor de mim em cima do palco".

Adelmo Casé.



Minha mãe é a minha maior fonte de sabedoria e luz! Minha mãe é minha calma!!! Toda a herança musical vem da familia dela. Ela é inspiração!

Saulo.

