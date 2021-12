Artistas baianos expõem na XI Bienal Naïfs do Brasil, em SP

As artes plásticas naïf têm representantes bastante produtivos, especialmente no interior do Brasil, onde pessoas do povo e sem formação acadêmica traduzem em cores vivas e formas personagens e eventos cotidianos. É para dar vazão a essa produção que existe a Bienal Naïfs do Brasil, que acontece a partir desta quarta, 08, até 9/12, no Sesc-Piracicaba, interior de São Paulo. Criada em 1992, a mostra chega este ano à sua 11ª edição, com a proposta de aproximar o mundo popular, colorido e criativo da arte ingênua à linguagem contemporânea.

Este ano, três baianos, Evandro Soares, Sandra Aguiar e Altamira, compõem a seleção de 55 artistas e 70 obras, que representam as mais diferentes regiões do País e traçam um panorama da diversidade de temáticas e formas da realização naïf brasileira.

A partir da curadoria da crítica de arte Kiki Mazzucchelli, as obras selecionadas tornam possível identificar novos contornos nesse nicho da arte, como, por exemplo, a presença cada vez maior de abordagens que trazem as questões urbanas como referência.

Como é o caso de Evandro Soares, 36 anos, natural de Largo de Piritiba (316 km de Salvador) e radicado em Goiânia desde os 23, que, além de ter sido selecionado para a bienal, foi contemplado com o Prêmio Incentivo, com a obra Sonho de Voar, que contribuiu para a composição da diversidade temática e estética da mostra.

Em vez de pintura, como é mais comum no caso das expressões ingênuas, Evandro trabalha com escultura em metal, uma consequência do seu ofício de serralheiro. “Faço bustos. Vou moldando pedaços de ferro de maneira aleatória e vou criando. Não vejo as cabeças antes que fiquem prontas. Não faço maquetes ou desenhos. Não sei explicar como é que esse trabalho sai”, diz.

“Foi maravilhoso receber o prêmio. Já faço esse trabalho há 12 anos, participei de vários concursos locais, mas acho que agora estou pronto para mostrar meu trabalhos fora. Tenho muita coisa e meu maior sonho é poder levar uma exposição para Salvador e para a minha terra”, revela o artista, que fez sua primeira exposição individual em maio deste ano.

Cotidiano - Nascida em Nazaré das Farinhas, a funcionária pública Sandra Aguiar, 51 anos, também é uma das artistas selecionadas para a XI Bienal Naïfs do Brasil. Ela mora na parte histórica de Olinda, desde a infância, e registra em seus trabalhos parte da cultura local, especialmente o famoso Carnaval da cidade, que é o tema da tela selecionada para a bienal. “Eu conto situações do cotidiano com a simplicidade da minha alma. Pinto personagens que encontro no meu dia a dia”.

O mesmo faz Altamira, 79 anos, baiana de Jacaraci (no sudoeste da Bahia, a 719 km de Salvador) que, com sua técnica autodidata, capta cenas rurais vividas pela própria artista, que vive em Penápolis (SP), como no trabalho Colheita da Melancia, que exibe na bienal. “Eu comecei a pintar depois da morte do meu marido. Pinto por causa da vida que eu vivi, dos lugares em que eu morei. Comecei porque queria pintar o meu casamento, que não teve foto. Mas hoje quando começo a pintar, não sei o que vou fazer. Aí, de repente, aparece uma igreja, uma lavoura”.

