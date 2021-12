Artistas baianos entre os destaques do Grammy Latino 2010

Os artistas baianos estão em destaque nesta quinta-feira, 11, na 11ª edição do Grammy Latino, cuja cerimônia de premiação acontece em Las Vegas. Maria Bethânia, Gilberto Gil, Claudia Leitte, Banda Eva e a Banda de Boca disputam com outros artistas nacionais e internacionais.

Bethânia está na lista dos melhores na categoria “Gravação do Ano”, com “Tua”. A canção, composta por Adriana Calcanhoto, concorre ainda ao prêmio de Melhor Canção Brasileira, junto com “Há de ser”, de Jorge Vercillo; “Litoral e Interior”, de Sérgio Santos; “Quebra-mar”, de Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro; e “Tantas Marés”, de Edu Lobo e Paulo César Pinheiro.





Já Claudia Leitte entrou no páreo com o CD "As Máscaras" e tenta faturar o título de “Melhor Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro”. A loira tem a difícil missão de superar Céu, Sandra de Sá, Sergio Mendes e Michael Sullivan. Ela ainda recebeu o convite para apresentar alguns prêmios na cerimônia (clique aqui e saiba mais).



Outro baiano que merece o reconhecimento é Gilberto Gil. O compositor aparece em duas categorias: "Melhor Álbum de MPB", com “Banda Dois”, e "Melhor Álbum de Música de Raízes Brasileiras", com “Fé na Festa”, lançado durante os fentejos juninos deste ano.



Na categoria "Música de Raízes Brasileiras", Gil tem como concorrente os meninos da Banda Eva e o CD "Lugar da Alegria".



A Banda de Boca completa a lista de baianos no evento e seus integrantes seguem na torcida para levar a melhor na categoria "Melhor Álbum Infantil Latino".





Banda de Boca está na categoria de "Melhor Álbum Infantil Latino"

Na categoria Melhor Álbum Instrumental, Yamandú Costa e Hamilton de Holanda competem com “Luz da Aurora"; ao lado de Arthur Maia ("O Tempo e a Música") e Paulo Moura e Armandinho ("Afrobossanova"). João Donato e seu trio concorrem na categoria Melhor Álbum de Jazz Latino, com “Sambolero”.

Entre os artistas com maior número de indicações este ano destacam-se o uruguaio Jorge Drexler, o espanhol Alejandro Sanz, o mexicano Mario Domm, do grupo de rock Camila, e o dominicano Juan Luis Guerra, com quatro indicações cada.

Uma das surpresas foi a indicação do roqueiro argentino Gustavo Cerati, em coma desde maio, nomeado em duas categorias, de Melhor Álbum de Rock, com “Fuerza Natural”, e Melhor Canção de Rock, com “Deja Vú”. O cobiçado Gramofone dourado de Álbum do Ano tem na disputa artistas de diferentes estilos: Bebe, com “Y”.; Miguel Bosé, com “Cardio"; Camila, com “Dejarte De Amar"; Juan Luis Guerra, com “A Son De Guerra"; e Alejandro Sánz, com “Paraíso Express”.

O uruguaio Drexler, ganhador do Oscar de melhor canção em 2005, disputará os prêmios de Gravação do Ano e Canção do Ano com “Una Canción Me Trajo Hasta Aquí"; Melhor Álbum de Cantor e Compositor por “Amar La Trama"; e Melhor Vídeo Musical Versão Longa por “La Trama Circular”. Ganhador de nove Grammy Latinos e dois Grammy, Juan Luis Guerra, voltará a competir pelo prêmio de Álbum do Ano e Melhor Álbum Tropical contemporâneo por “A Son De Guerra"; e Melhor Canção Tropical e Melhor Vídeo Musical Versão Curta por “Bachata En Fukuoka.”

Já o espanhol Alejandro Sánz disputará o prêmio de Álbum do Ano e Melhor Álbum Vocal Pop Masculino por “Paraíso Express”, e Gravação do Ano e Canção do Ano por “Desde Cuando”. A 11ª edição dos Grammy Latinos acontece no hotel Mandalay Bay de Las Vegas (Nevada, oeste), e segundo os organizadores, o show será transmitido para cerca de 100 países, depois de alcançar a cifra recorde de audiência nos Estados Unidos no ano passado, com 13 milhões de telespectadores.

Veja a lista completa dos indicados



GRAVAÇÃO DO ANO



"Tua", Maria Bethânia

"Se me hizo fácil", Buika

"Mientes", Camila

"Una canción me trajo hasta aquí", Jorge Drexler

"Desde Cuando", Alejandro Sanz



CANÇÃO DO ANO



"Cuando Me Enamoro", Descemer Bueno e Enrique Iglesias

"Desde Cuando", Alejandro Sánz e Tomas Torres

"Las Calles", Rubén Blades

"Mientes", Mario Domm e Mónica Vélez

"Una Canción Me Trajo Hasta Aquí", Jorge Drexler



ÁLBUM DO ANO



"Y", Bebe

"Cardio", Miguel Bosé

"Dejarte De Amar", Camila

"A Son De Guerra", Juan Luis Guerra

"Paraíso Express", Alejandro Sánz

MELHOR ARTISTA REVELAÇÃO



Alex Cuba

Estrella

Maria Gadú

Jotdog

Koko

MELHOR ÁLBUM DE ROCK LOCAL



"Bohemia suburbana", Bohemia Suburbana

"On the rock", Andrés Calamaro

"Fuerza natural", Gustavo Cerati

"Hipnosis", Chetes

"Si no nos mata", Viniloversus



MELHOR CANÇÃO DE ROCK



"Arena", Luis Gerardo Garza "Chetes"

"Cárcel", Sebastián Franco, Jesús Herrera, Amauri Sepúlveda, Diego

Suárez & Marcos Zavala, songwriters (Bengala)

"Deja vu", Gustavo Cerati

"Lo comandas", Bruno Albano Naughton, Luis G. Balcarce (Banda de Turistas)

"Los divinos", Andrés Calamaro



MELHOR ÁLBUM DE ROCK VOCAL DUETO OU GRUPO



"Dejarte de amar", Camila

"X Anniversarium", Estopa

"Jotdog", Jotdog

"Los Claxons", Los Claxons

"Aquí y Ahora", Taxi



MELHOR ÁLBUM VOCAL POP FEMININO



"Y.", Bebe

"Black Flamenco", Estrella

"Mi Plan", Nelly Furtado

"Boleto de entrada", Kany García

"Cuéntame", Rosario



MELHOR ÁLBUM VOCAL POP MASCULINO



"Iconos", Marc Anthony

"Alex Cuba", Alex Cuba

"Vinagre y Rosas", Joaquín Sabina

"Paraíso Express", Alejandro Sanz

"Métodos de placer instantáneo", Aleks Syntek



MELHOR ÁLBUM DE CANTOR E COMPOSITOR



"Cantares del Subdesarrollo", Rubén Blades

"Cruce de Caminos", Santiago Cruz

"Amar la trama", Jorge Drexler

"Maria Gadú", Maria Gadú

"El tiempo del viento", Pavel Núñez

"Segunda cita", Silvio Rodríguez



MELHOR ÁLBUM INSTRUMENTAL



"Luiz da Aurora", Yamandu Costa e Hamilton de Holanda

"O Tempo e a Música", Arthur Maia

"Afrobossanova", Paulo Moura e Armandinho

"A Time for Love", Arturo Sandoval

"Latin American Chillout", Soto 75



MELHOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO



"L-O-V-E", Issac Delgado

"Sambolero", João Donato Trio

"Off and On: The Music of Moacir Santos", Mark Levine And The Latin Tinge

"Psychodelic Blues", Poncho Sanchez

"Cuban Dreams", Chuchito Valdés

"Esta Plena", Miguel Zenón



MELHOR ÁLBUM INFANTIL LATINO



"MPB Pra crianças", Banda de Boca

"Luis Pescetti", Luis Pescetti

"Insectos e Bicharracos", Rita Rosa

"Brasileirinhos", vários artistas

"Lo Melhor de Playhouse Disney", vários artistas



MELHOR OBRA DE COMPOSIÇÃO CLÁSSICA CONTEMPORÂNEA



"Clocks", Miguel Del Aguila

"Interchange-for Guitar Quartet and orquestra (World Premiere recording)", Sergio Assad

"Maracaípe", Sergio Assad

"Pampas", Lalo Schifrin

"Silencios imaginados", Orlando Jacinto Garcia

"To and Fro (4 Moods)", Tania Leon



MELHOR ÁLBUM DE ENGENHARIA DE GRAVAÇÃO



"A Time for Love" (Arturo Sandoval), Gregg Field e Don Murray, engenheiros; Michael Bishop, engenheiro de masterização

"Distinto" (Diego Torres), Paul Acedo, Rafa Arcaute, Sebastian Krys, Lee Levin, Daniel Ovie, Sebastian Perkal, Tom Russo, Esteban Varela e Dan Warner, engenheiros; Lurssen Inc., engenheiro de masterizaçãomastering engineer

"Ruido" (José Mercé), José Amosa, Fran Ibáñez, Antonio Ruiz e Eduardo Ruiz, engenheiros; Eduardo Ruiz, engenheiro de masterização

"Tua" (Maria Bethânia), Moogie Canazio e Gabriel Pinheiro, engenheiros; Moogie Canazio e Luiz Tornaghi, engenheiros de masterização

"Y." (Bebe), Jose Luis Crespo e Raul Quilez, engenheiros; Ian Cooper, engenheiro de masterização



MELHOR CANÇÃO MPB



"Há de ser", Jorge Vercillo

"Litoral e interior", Sérgio Santos

"Quebra-mar", Dori Caymmi e Paulo Cesar Pinheiro (Dori Caymmi)

"Tantas marés", Edu Lobo e Paulo César Pinheiro

"Tua", Adriana Calcanhotto (Maria Bethânia)



MELHOR ÁLBUM MPB



"Não vou pro céu, mas já não vivo no chão", João Bosco

"Inner World", Dori Caymmi

"Banda Dois", Gilberto Gil

"Toninho Horta - Harmonia & Vozes", Toninho Horta

"Slow Music", Joyce

"D.N.A.", Jorge Vercillo



MELHOR ÁLBUM DE POP CONTEMPORÂNEO BRASILEIRO



"Vagarosa", Céu

"Africanatividade - Cheiro de Brasil", Sandra de Sá

"As Máscaras", Claudia Leitte

"Bom Tempo", Sergio Mendes

"Ao Vivo: na Linha do Tempo vol.1", Michael Sullivan



MELHOR ÁLBUM DE ROCK BRASILEIRO



"Camisa 10 joga bola até na chuva", Charlie Brown Jr

"Das Kapital", Capital Inicial

"Hubris I & II", Andreas Kisser

"Vivo na Cena", Nasi

"Sete Chaves", NxZero



MELHOR ÁLBUM DE SAMBA E PAGODE



"Acesa", Alcione

"Poeta da cidade: Martinho Canta Noel", Martinho da Vila

"Ao Vivo no Morro", Grupo Revelação

"Monobloco 10", Monobloco

"Tô Fazendo a minha Parte", Diogo Nogueira

"MTV Especial Zeca Pagodinho - Uma Prova de Amor Ao Vivo", Zeca Pagodinho



MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA SERTANEJA



"Coração Apaixonou - Ao Vivo", João Bosco & Vinícius

"Se for pra ser Feliz", Chitãozinho e Xororó

"Double Face", Zezé di Camargo & Luciano

"Esse Alguém sou Eu", Leonardo

"Retrato: ao vivo no estúdio", César Menotti e Fabiano

"Ao Vivo", Luan Santana

"Ao Vivo e em Cores em São Paulo", Victor & Leo



MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA DE RAÍZES BRASILEIRAS - REGIONAL



"Daquele Jeito", Frank Aguiar

"10 anos CD 2", Banda Calypso

"Gaúcho doble chapa", Gaúcho da Fronteira

"Lugar da Alegria", Eva

"Fé na Festa", Gilberto Gil



MELHOR ÁLBUM CRISTÃO DE MÚSICA CRISTÃ EM LÍNGUA PORTUGUESA



"Multiforme", Paulo César Baruk

"Na Extremidade", Marina de Oliveira

"Advogado Fiel", Bruna Karla

"Meu Alvo", Kleber Lucas

"Grande é o meu Deus", Soraya Moraes

"Horizonte Distante", Rosa de Saron

"Ao País dos meus sonhos", Pe. Zezinho, Scj

adblock ativo