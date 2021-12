Artistas baianos adotam Rio de Janeiro,que completa 450 anos

Muitos caminhos levam artistas baianos ao Rio de Janeiro, onde, além da carreira, também criam relações afetivas com a cidade, que completa 450 anos de fundação no próximo domingo. No final da década de 1930, Dorival Caymmi foi um dos que pegaram um Ita no Norte e, depois do vaivém das ondas do navio a vapor, apaixonou-se por Copacabana.

"Ele gostava muito do bairro e era uma figura fácil, sempre andando a pé, passeando. Ficava na janela e as pessoas passavam só para vê-lo acenar", conta Danilo Caymmi, o filho mais novo do compositor que captou como poucos a aura do bairro famoso pela vida boêmia, bares e boates dos anos dourados.

Atualmente, além da música Sábado em Copacabana, a relação de Caymmi com o bairro também está imortalizada por uma pequena rua em Copa e uma estátua no posto 6, junto à colônia de pescadores.

"Com a Bahia no pensamento, ele gostava muito de frequentar a colônia de pescadores. Está claro nas canções a vida do pescador, o cotidiano, como o mar está, se vai virar", completa o também músico.

No caso do escritor Antônio Torres, a relação com a cidade maravilhosa começou a se estabelecer por meio das ondas da Era do Rádio, muito antes de lá desembarcar em 1968.

"A imagem do Rio foi feita muito pela música, desde que apareceu no sertão onde eu nasci um serviço de alto-falante tocando Orlando Silva. Isso criava uma comoção", lembra o baiano, que, depois de idas e vindas entre Rio e São Paulo, subiu a serra fluminense e hoje mora em Petrópolis.

"Naquela época, um primo meu fez um programa de calouros e fiquei desmoralizado perante a família ao cantar uma marcha sobre um carioca que não tinha onde morar e por isso preferia ter nascido um caracol para poder levar a sua casa nas costas sem ter de pagar aluguel. A música terminava assim: 'Morava um dia aqui o outro acolá, Leblon, Copacabana, Madureira ou Irajá'", cantarola.

O Rio de Janeiro inspirou o imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) a escrever quatro livros: O Centro das Nossas Desatenções, Meu Querido Canibal, O Nobre Sequestrador e Um Táxi para Viena d' Áustria.

"Os melhores escritores e músicos que escreveram sobre Paris não eram parisienses. O Rio lembra muito isso, foi muito cantado pelos que vieram de fora", compara Torres.

À primeira vista

Mesmo tendo vivido um caso de "amor à primeira vista" com a paisagem em 1957, Evandro Teixeira pensou em abandonar a cidade nos três primeiros dias após sua mudança.

"Estava acostumado com a Bahia, 'cidade pequena', com bonde. O barulho era tão imenso que me dava uma dor de cabeça, um nervoso. Eu só dizia 'vou voltar'", lembra o fotojornalista premiado, que já explorou a beleza da cidade de cima a baixo.

"No Rio, para qualquer lugar que o olhar vira, a câmera tem uma vista plástica maravilhosa. É um cartão postal em qualquer local. A feira de São Cristóvão me marca muito, mas a coisa que eu mais adoro é quando volto de viagens e o avião faz um sobrevoo pela Baía de Guanabara que chega a dar água nos olhos".

Chapada e samba

Para a cantora Mariene de Castro, radicada na capital carioca há três anos, a cidade remete à infância vivida em Andaraí, na Chapada Diamantina.

"Tenho uma afinidade com o mar muito grande, isso aproxima o Rio da Bahia também. Mas uma coisa que me impressiona muito é que venho da Chapada Diamantina. O Rio é a Chapada Diamantina com a cidade dentro, isso faz um link com a memória afetiva da minha infância, uma cidade cheia de morros e prédios".

Uma das coisas que mais impressionaram Mariene na vivência carioca foram os shows que fez no bairro de Madureira, para cerca de 15 mil pessoas. "Era um público completamente entregue. Madureira parece muito com Salvador. Não é à toa que Arlindo (Cruz, sambista) tem uma relação tão forte comigo. Ele vem daquele lugar, que tem muito axé e terreiros".

O ator Lázaro Ramos é outro que destaca as belezas da cidade acolhedora para além dos cartões postais. "Quando a gente consegue se aprofundar mais em todas as suas regiões, a gente descobre ouros, como Madureira. É o berço do samba carioca e até hoje tem vários projetos e ações que tentam manter vivo esse samba de raiz e que se espalha por outras e outras comunidades".

Capital cultural

O antropólogo Raul Lody destaca que o Rio de Janeiro foi durante muito tempo capital cultural do País, onde existia um ambiente favorável a todas as artes.

"Era onde as coisas aconteciam, com toda a efervescência de veículos de comunicação, rádio e gravadoras, o que foi fundamental para a música popular, e depois a televisão. E, evidentemente, havia uma busca de mercado num contexto bem diverso do de hoje, em que a internet tem uma dinâmica totalmente diversa", afirma.

No caso da relação artístico- -cultural entre baianos e o Rio, Lody prefere ver a questão mais como um movimento de fluxo e refluxo, citando expressão de Pierre Verger.

"É uma troca muito intensa, que tem vários canais. Ao mesmo tempo que o Rio tinha esse contexto midiático, a Bahia é um celeiro de temas, de motivos, de produção cultural forte, identitária, nas artes, festas, comida e samba de roda. Ao sair da Bahia para o Rio de Janeiro leva-se, além de talento, essa bagagem, essa experiência cultural que é muito rica. Mas ao mesmo tempo, isso não acontece só com o Rio de Janeiro, mas com o País inteiro", defende o carioca.

