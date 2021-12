Artista se posiciona sobre suposta censura da Globo a seu figurino

O artista Gabriel Bá participou do programa Conversa com Bial, da Globo, nesta segunda-feira, 27, e chamou a atenção dos telespectadores por um detalhe em seu figurino: uma estrela vermelha estampada em seu boné foi parcialmente escondida com fita adesiva preta.

Nas redes sociais, internautas especularam sobre uma possível censura da Globo. Ele fez um post em seu Instagram e contou que recebeu algumas orientações antes de ir ao programa. Entre elas, que evitasse números em sua vestimenta para não haver associação com partidos políticos. Mesmo assim, escolheu ir com o boné verde que possui uma estrela vermelha.

"Entre entrar com a estrela coberta ou entrar sem boné, escolhi o boné. E escolheria novamente. Poderia ser um tucaninho azul e amarelo ou um número 45, o logo da Adidas ou o escudo do Palmeiras. Seria coberto da mesma maneira. Prefiro ver agora esse debate todo e o povo refletindo do que simplesmente ter entrado sem boné", disse Gabriel.

Através de sua assessoria de imprensa, a Globo afirmou que "existe uma orientação geral para que os convidados evitem roupas com marcas aparentes, e símbolos e números que remetam a partidos políticos. Esse cuidado reforça a isenção do programa. Não há qualquer tipo de censura ou restrição ao conteúdo da entrevista. Os convidados discorrem livremente sobre questões políticas e expõem opiniões pessoais".

A entrevista concedida a Pedro Bial foi feita ao lado do irmão Fábio Moon. Gabriel e Fábio já ganharam cinco vezes o prêmio Eisner, maior premiação da área dos quadrinhos, e sua obra já foi traduzida para treze idiomas.

