Artista russo cria foto em resposta a racismo de socialite

O artista russo, Sasha Kargaltsev, produziu uma foto em resposta à divulgada pela socialite Daria Zhukova que provocou polêmica no mundo todo. Na foto, Daria está sentada em cima de uma mulher negra simulando uma cadeira.

Ao ser divulgada, a foto causou reações, entre elas a de Sasha Kargaltsev. Em entrevista ao Opera Mundi, o artista disse que o racismo e a homofobia foram um dos motivos para que ele tenha saído da Rússia. E comentou que o racismo está sendo glamourizado e parece estar "na moda".

No clique de Sasha, um homem branco está com o corpo em uma posição que lembra uma cadeira e um rapaz negro está sentado em cima dele. A foto do artista tem uma composição contrária a da socialite e procura reverter as ofensas causadas por ela.

