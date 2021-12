"Artista precisa encontrar um jeito de dialogar com o público", diz Jackson Costa

Para o ator Jackson Costa, o novo momento do mundo, onde a maior parte dos teatros estão fechados e sem a presença da plateia, o artista precisa encontrar um jeito de dialogar com o público. "O artista também vive isso, as alterações ao tempo, as gerações que mudam, muda o gosto do público e o artista precisa encontrar um jeito de dialogar", disse em entrevista ao programa 'Isso é Bahia', da rádio A TARDE FM, na manhã desta sexta-feira, 16.

"E nesse momento, esse é o jeito. E que bom que temos essa ferramenta digital", completou. Jackson apresenta o Sarau do Poeta no Teatro Gamboa. Os ingressos podem ser adquiridos através do site do teatro e custam entre R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada).

As apresentações ao vivo vão ser transmitidas para o público nesta sexta-feira, 16, a partir das 19h. Neste espetáculo, a palavra conduz a música e resgata a musicalidade e versos baianos de Dorival Caymmi, Jorge Amado, Gregório de Mattos e Castro Alves.

Apesar de não contar com o público presencial, Jackson garante que é o calor humano se faz presente. "Esse é o principal alimento do artista. Mas por você saber que tem pessoas ali conectadas com você numa relação que parece com a televisão mas que não é, porque elas tem consciencia de que são poucas que escolheram estar ali, também traz um diferencial muito bom", explicou.

Além da presença de Jackson Costa no pandeiro, voz e poemas, o Sarau conta com Joaquim Carvalho, na violão e voz, Eddie Santana (Dinho) no violão e violino e Sidney Argolo, na percussão. Após a apresentação do espetáculo, acontece uma atividade "bônus": o PAPOgamBOA, um momento de interatividade com o público em um bate-papo com os artistas.

Confira a entrevista completa:

Da Redação

