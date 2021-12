Artista plástico Marepe abre mostra individual em São Paulo

O artista plástico baiano Marepe abre nesta quarta-feira, 04, para o público, sua exposição individual "Os Últimos Verdes", na Galeria Luisa Strina, em São Paulo. A mostra inédita marca os dez anos de trabalho entre o artista e a galeria.

Ele atribui a essa parceria o fato de suas obras já terem sido expostas em respeitados redutos de arte pelo mundo, como o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP), o Centre Georges Pompidou, em Paris, e a Tate Modern, em Londres, além de participações nas Bienais de Veneza, de São Paulo, de Sidney e do Mercosul, e no Museu Reina Sofia, em Madrid, na Espanha.

Na Galeria Luisa Strina, Marepe, 40 anos, rememora símbolos da infância, passada entre Santo Antônio de Jesus, sua cidade natal no recôncavo baiano, e o município de Mairi, também na Bahia, onde viviam seus avós maternos. Dessas memórias, nasceram obras que se apropriam de materiais característicos de sua terra, para traçar a ponte do passado com o presente. Como acontece em Camas de Vento: camas desdobráveis - populares na região onde nasceu, cresceu e ainda mora o artista -, recriadas com asas. "A gente via muitos pássaros, como o Sangue-de-Boi, que é vermelho e preto, e o Sete Cores", conta.

Foi ainda criança que ele identificava elementos lúdicos em matérias-primas, aparentemente, inusitadas, mas que em suas mãos podiam se transformar em esculturas. Nem o chuchu escapava. "Eu brincava de fazer esculturas com legumes: pegava um pedaço e colocava quatro palitinhos, como se fossem pernas. Viravam bois. Essa brincadeira, aliás, é muito marcante naquela região", lembra.

Exposição 'Os Últimos Verdes' ficará em cartaz na Galeria Luisa Strina até 11 de setembro

Construída com bacias de metal, Metamorfose faz referência direta ao pai, também nascido em Santo Antônio de Jesus, mais especificamente à loja de construção onde ele trabalhava. O Coro de Lata reúne uma série de moringas, sobre as quais repousam funis de dendê, transformados em reluzentes chapéus.

Como Marepe gosta de trabalhar com diferentes técnicas e suportes, "Os Últimos Verdes" traz, ainda, uma série de fotografias de Santo Antônio de Jesus, feitas durante a década de 30. Dois bancos, talhados em formato de lacres de garrafas de champanhe, servem de assentos para quem assistir a um vídeo inédito e sem título, de 1999, que será exibido durante a exposição. Nele, o diretor Tadeu Jungle aborda assuntos como reciclagem e reaproveitamento de materiais. As informações são do Jornal da Tarde.

| Serviço|

Os Últimos Verdes

Onde:Galeria Luisa Strina (Rua Oscar Freire, 502). Tel. (011) 3088-2471.

Quando: Segunda a sexta, das 10h às 19h; sábado, 10h às 17h. Até 11 de setembro

Quanto: Entrada gratuita

