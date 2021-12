Artista plástico cria boneca cadeirante inspirada em Luciana de Viver a Vida

O artista plástico Marcus Baby, que passou a usar cadeira de rodas após sofrer um acidente de carro, se inspirou em Luciana, personagem de Alinne Moraes na trama “Viver a Vida”, para criar uma boneca cadeirante. Na história do autor Manoel Carlos, a modelo ficou paraplégica.







Loira, a boneca aparece com um ramo de flores na mão e com o mesmo vestido com o qual a personagem posou para um ensaio fotográfico após ter ficado paraplégica. A boneca, no entanto, não será comercializada, segundo informou a revista Quem.



Acidente – Modelo iniciante, Luciana sofreu um acidente na Jordânia, onde participava de um desfile, o 'Petra Fashion Days', a convite de Helena (Taís Araújo), a esposa de seu pai, o empresário Marcos (José Mayer). No final da viagem, as duas brigaram e Helena obrigou a enteada a voltar no ônibus com as demais modelos e seguiu para Amã em um carro particular.

O veículo em que Luciana viajava acabou se envolvendo em um acidente na estrada que liga Petra a Amã e, desde então, a jovem perdeu movimentos do corpo. Agora, a ex-modelo anda com cadeira de rodas.

adblock ativo