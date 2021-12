Artista plástico baiano acusa TV Globo de plágio em abertura de novela

O artista plástico baiano Baldomiro Costa acusa a Rede Globo de Televisão de plagiar, na abertura da novela "A Lei do Amor", a obra "100 Metros de Tecido Vermelho" (100MTV), desenvolvida em 2011, durante o Mestrado em Artes Visuais na Escola de Belas Artes da UFBA.

Segundo Baldomiro, o 100MTV já ganhou premiações no setor de artes visuais e chegou a virar um livro, intitulado "Natureza Ampliada", lançado na 3ª Bienal da Bahia no Museu de Arte Moderna (MAM).

O artista afirmou que chegou a entrar em contato várias vezes com a emissora, mas não teve retorno. "Tentei contato por telefone, mandei dois email's, meu filho também mandou e-mail.. e nada." contou ele que ainda completou: "Até pelo Facebook enviei solicitações de amizade e mensagens para os diretores da novela, mas ninguém me respondeu", concluiu.

Indignado com a situação, Baldomiro publicou em sua conta do Facebook no dia 1º de novembro um texto referente ao caso. Ele também aproveitou para fazer postagens de sua obra e as comparou com as que são exibida na abertura da novela, para comprovar o plágio. Confira:

100 Metros de Tecido Vermelho em Eucaliptos de Massarandupió, 2011 (Reprodução | Facebook)

Frame da abertura "A Lei do Amor" (Reprodução | TV Globo)

O Portal A TARDE também tentou contato com a Rede Globo que por nota informou que a obra apresentada na abertura da novela se trata de uma criação excluisva para a emissora inspirada na cultura japonesa.

